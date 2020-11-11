İncirliova'daki Korona virüs denetimlerinde 50 bin TL'lik ceza uygulandı
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İncirliova'daki Korona virüs denetimlerinde 50 bin TL'lik ceza uygulandı

11.11.2020 13:38 | Son Güncelleme: 11.11.2020 13:42
İncirliova'daki Korona virüs denetimlerinde 50 bin TL'lik ceza uygulandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde gerçekleştirilen Korona virüs denetimlerinde kurallara uymayan vatandaşlar ve iş yerlerinde toplamda 50 bin 400 TL ceza uygulandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde gerçekleştirilen Korona virüs denetimlerinde kurallara uymayan vatandaşlar ve iş yerlerinde toplamda 50 bin 400 TL ceza uygulandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını in san yaşamını tehdit etmeye devam ediyor. Ülkemizde görüldüğü günden bu yana 10 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs ile mücadele kapsamında İncirliova ilçesinde 2-8 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 50 bin 400 TL para cezası uygulandı.

8 kişi KYK yurdunda zorunlu izolasyonda

İncirliova Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ayrıca karantina kurallarını ihlal eden 8 kişinin de KYK yurdunda zorunlu izolasyona tabi tutulduğu bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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