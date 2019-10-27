İncirliova'da "Yörük şenliği"

27.10.2019 17:14

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, İncirliova Gönüllüleri Yörük Türkmen ve Efeler Derneği tarafından düzenlenen "Yörük Türkmen ve İncir Şöleni", renkli görüntülere sahne oldu.

Kültür Park'taki etkinliğe yurdun çeşitli illerinden Yörükler katıldı. Şölende İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Yörük Türkmen Beyi" seçildi.

Belediye Başkanı Kaya, yaptığı konuşmada, kendisinin de Yörük olduğunu belirterek, benzeri etkinliğe her zaman destek olacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA