İncirliova'da yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor
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İncirliova'da yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor

İncirliova'da yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İncirliova'da belediye ekipleri, vatandaşın kolay, konforlu ve güvenli şekilde ulaşım sağlaması için yoğun tempoda yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

İncirliova'da belediye ekipleri, vatandaşın kolay, konforlu ve güvenli şekilde ulaşım sağlaması için yoğun tempoda yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın talimatıyla harekete geçen belediye ekipleri, önemli ulaşım yatırımlarına imza atıyor. Vatandaşın kolay, konforlu ve güvenli şekilde ulaşım sağlaması için merkez ve kırsal ayrımı yapmadan tüm mahallelerin öncelikle acil yol sorunlarını çözüme kavuşturan belediye ekipleri, yoğun tempoda çalışıyor. Son olarak Arzular Mahallesi'nin yol yapım çalışmasını tamamlayan ekipler, Eğrek Mahallesi'nde çalışmalara başladı. Belediye ekiplerine çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Kaya, "Yol çalışmalarımız ilçemizin her noktasında hız kesmeden tam gaz devam ediyor" dedi.

Yol yapım çalışmalarında Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden de destek aldıklarını dile getiren Başkan Kaya, "Ekiplerimiz en son Arzular Mahallemizdeki çalışmayı tamamlayarak Eğrek Mahallemize geçti. İlçe merkezimizdeki yol yapım ve tamirat çalışmalarımız devam ediyor. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yürüttüğümüz Hacıaliobası Mahallemizdeki parke taşı döşeme çalışması ve Akçeşme Mahallemizdeki sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Yol yapım çalışmalarımız İncirliova'mızın her noktasında hız kesmeden tam gaz devam ediyor. Yaptığımız tüm bu çalışmalar, ilçemize hayırlı olsun" diye konuşarak, hizmet ve destekleri için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile ekibine teşekkür etti. - AYDIN

İncirliova'da yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor
İncirliova'da yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor
İncirliova'da yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor
İncirliova'da yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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