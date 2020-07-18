İncirliova'da YİKOB yatırımları sürüyor Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca (YİKOB), İncirliova ilçesinde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca (YİKOB), İncirliova ilçesinde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek, mahalle muhtarlarıyla bölgede yürütülen çalışmaları inceledi.

Celbek, gazetecilere, "Aydın Valiliği YİKOB tarafından Acarlar Mahallesi'nde 2 bin 500 metrekare kilit parke şu anda döşenmiş durumda. Kazasız, belasız bitirdik. Mahalle halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Daha eksik olan yolları da Valimize aktaracağız." dedi.

Acarlar Mahallesi Muhtarı Kemal Karabulut ve Hacıaliobası Mahallesi Muhtarı Hüseyin Kayır da çalışmalardan dolayı ilgililere teşekkür etti.

Kaynak: AA