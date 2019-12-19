İncirliova'da uyuşturucu operasyonu
Haberler » Güncel » İncirliova'da uyuşturucu operasyonu - Haber

İncirliova'da uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

19.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:37
İncirliova'da uyuşturucu operasyonu

'ın ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesinde belirlenen adrese operasyon yaptı.

Operasyonda şüpheli F.Y gözaltına alındı. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Öte yandan hakkında çeşitli suçlardan aranması bulunan M.B de yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler