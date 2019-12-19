İncirliova'da uyuşturucu operasyonu
Aydın'ın İncirliova ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesinde belirlenen adrese operasyon yaptı.
Operasyonda şüpheli F.Y gözaltına alındı. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Öte yandan hakkında çeşitli suçlardan aranması bulunan M.B de yakalanarak cezaevine gönderildi.