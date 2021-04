İncirliova'da üretici pamuk yerine, daha az su isteyen ayçiçeğine yöneldi

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde çiftçiler, yaz aylarında sulamada yaşanabilecek sıkıntı nedeniyle pamuk yerine ayçiçeği üretimine yöneldi. İlçedeki daha önce pamuk ekilen 26 bin dönüm tarım arazisinin 6 bin dönümüne şimdiden ayçiçeği ekimi yapıldığı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü, bir süre önce Aydın Valiliği onayıyla ekili arazilere geçen yıllarda sezon boyunca 4 kez su verildiğini, ancak bu yaz yaşanabilecek su sıkıntısını göz önünde bulundurarak 2 kez sulama yapabileceklerini duyurdu. Bunun üzerine 26 bin dönüm alanda pamuk yetiştirilen İncirliova'daki üreticiler, ayçiçeğine yöneldi. Kurak bölgelerde pamuğun yılda en az 4 defa sulanması gerektiğini belirten çiftçiler, sondaj kuyusu olmayan arazilerde, ayçiçeği ekmeye başladı. İlçedeki daha önce pamuk yetiştirilen 26 bin dönüm arazinin 6 bin dönümlük bölümüne şimdiden ayçiçeği ekimi yapıldı.

'BORÇ KALACAĞINA AYÇİÇEĞİ EKMEYİ DÜŞÜNDÜM'Arazisine ilk kez ayçiçeği ektiğine belirten Murat Şayık, "100 dönümlük arazimi pamuk ekmek için hazırlamıştım. DSİ'den gönderilen yazıya istinaden arazilerimizin bu yıl 4 kez yerine 2 kez sulanacağını öğrendik. Bunun üzerine fikrimi değiştirip, daha az su isteyen yağlık ayçiçeğine yöneldim. Arazimden her yıl dönüm başına 550 kilo pamuk elde ediyordum. Arazimi ayçiçeği ekerek bir nevi kurtarmaya çalıştım. Bunun haricinde su olmayan 180 dönümlük başka bir arazime de ayrıca ayçiçeği ekeceğim. Tabii ki biraz gelir kaybımız olacak. Ama yapacak bir şey yok, biz çiftçiler olarak suyun ne kadar önemli olduğunu da anlamış olduk. Gelirim düşecek olsa da ayçiçeği yetiştirmeye karar verdim. Şimdi ekimini yapıyoruz, 4 ay sonra da hasadı yapılacak. Ayçiçeğinin tohum, gübre ve bir de işçilik gideri var. En azından sulama giderinden kurtulmuş olduk. Dönüm başına 300 kilo ayçiçeği üretilebiliyor. Piyasada şu an ayçiçeğinin kilosu 5 liradan alınıyor. Dönüm başına 1500 lira gibi bir gelir bekliyoruz. Eğer ayçiçeği değil de pamuk ekmiş olsaydık dönüm başına 3 bin 500 liranın üstünde gelir elde ediyor olacaktık" dedi.KURAK OLAN YERLERE AYÇİÇEĞİ EKİLİYORİncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı ise, "İlçemizin dağı ovası olmak üzere toplamda 110 bin dekar ekili arazisi var. Bunun 48 bin dekarı dağlık alanda kuru tarım yapılabilecek alandır. Geriye kalan kısmı ise ovada bulunuyor. 20 ile 26 bin dekar arasında her yıl pamuk ekimi yapılıyordu. Bu arazilerin bu yıl çoğunlukta kurak olan alanlarına yani yaklaşık 6 bin dekarına ayçiçeği ekimi yapıldı" diye konuştu.

İncirliova'nın yanı sıra Söke, Germencik ve Koçarlı ilçelerinde de çiftçilerin ayçiçeğine yöneldiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN