İncirliova'da Tarihi Ev Müze Olacak

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale bir ilki daha gerçekleştirerek ilçeye müze kazandırıyor.

İncirliova'nın tanınmış ailelerinden Suna - Ali Sarıyörük'e ait tarihi evde geçtiğimiz aylarda başlatılan restorasyon ve röleve çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Aydın Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Kurulu tarafından da desteklenen proje yılsonu itibariyle tamamlanarak müze olarak hizmete açılacak.

Temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kültürel yatırımlara da büyük önem verdiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Kale; "Mülkiyeti Suna-Ali Sarıyörük ailesine ait olan daha sonra da belediyemize bağışlanan tarihi ev üzerinde başlattığımız restorasyon ve röleve çalışmalarımız tamamlanma aşamasına geldi. Müzemizin önünde bulunan dar yolun genişletilmesi için de gerekli çalışmalarımızı devam etmektedir. Aydın Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Kurulu tarafından da desteklenen projemiz yılsonu itibariyle tamamlamayı planlıyoruz. Yörük ve Devecilik Kültürünün yaygın olduğu ilçemizin bu kültürel miraslarına sahip çıkmak adına restorasyon ve röleve çalışmalarını gerçekleştirdiğimiz bu evimizi İncirliova Anadolu Yörük ve Devecilik Müzesine dönüştüreceğiz. Yaklaşık 750 bin TL'ye mal olan bu projemize maddi ve manevi katkı sağlayan tüm kurumlara ve Sarıyörük ailesine İncirliova'mız adına teşekkür ediyorum. Müzemiz şimdiden ilçemize, vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi. - AYDIN