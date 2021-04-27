İncirliova'da pamuk üreticisi kuraklıktan dolayı ayçiçeğine yöneldi
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İncirliova'da pamuk üreticisi kuraklıktan dolayı ayçiçeğine yöneldi

İncirliova'da pamuk üreticisi kuraklıktan dolayı ayçiçeğine yöneldi
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kuraklık nedeniyle bazı çiftçiler, alternatif ürün olarak ayçiçeği ekmeye başladı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kuraklık nedeniyle bazı çiftçiler, alternatif ürün olarak ayçiçeği ekmeye başladı.

İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, gazetecilere, ilçede kuraklıktan dolayı pamuk ekiminde büyük azalma yaşandığını söyledi.

Kentte 110 bin dekarlık alanda 26 bin dekar pamuk ekiminin yapıldığını aktaran Kaykı," Bu yıl 15 bin dekara düşeceğini düşünüyoruz. Üreticilerimiz artık daha az su isteyen ürünlere yöneliyor. Ayçiçeği bu ürünlerin başında geliyor." dedi.

Daha önce pamuk ektiği 100 dönümlük arazisine bu yıl ayçiçeği eken üretici Murat Şayık da "Bu araziye pamuk ekmiş olsaydım 4-5 kat su verilecekti. Bu araziyi hiç sulama yapılmayan yağlık ayçiçeği üretimine çevirdik. Çiftçiler olarak suyun önemini anlamış olduk. Daha önce ayçiçeği ekmedim, bu bölgede ayçiçeğine yabancıyız. 4 ay sonra hasat yapacağız. Ayçiçeği ekiminde masraf yok, belki 1 kat ancak sulanır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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