İncirliova'da Öğrencilere Kırtasiye Yardımı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde ihtiyaç sahibi 400 öğrenciye kırtasiye yardımında bulunuldu.



İncirliova Esnaf ve Sanatkarlar Odası, 10 yıldır geleneksel hale getirdiği çalışmayla, ihtiyaç sahibi öğrencilere çanta ve kırtasiye yardımında bulundu.



Gazetecilere açıklamada bulunna Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Sütsever, 400 öğrenciye kırtasiye yardımında bulunduklarını belirterek şunları söyledi:



"Çantalar okula yeni başlayan birinci sınıfları içeriyor. Çantanın yanında kırtasiye malzemeleri de bulunuyor. Okulları dolaşarak okul idarelerine öğrenci sayısına göre veriyoruz. Bu geleneği görev yaptığımız sürece her yıl sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü çocukların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur."