İncirliova'da domates hasadı başladı
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İncirliova'da domates hasadı başladı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde sofralık domates hasadı başladı.

İncirliova'da domates hasadı başladı
25.06.2020 10:07 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:07

Aydın'ın İncirliova ilçesinde sofralık domates hasadı başladı.

İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, gazetecilere yaptığı açıklamada, mart ve nisan aylarında ekimi yapılan ve hasat döneminde tarlada kilosu 2 liradan alıcı bulan domatesin bu yıl üreticinin yüzünü güldürdüğünü belirtti.

İzmir ve İstanbul'dan ilçeye domates için alıcıların geldiğini kaydeden Kaykı, "İlçede bin 500 dekar domates ekili alan var. Bu alanlardan 13 bin ton domates hasadı bekliyoruz. Çiftçilerin iyi para kazacağını düşünüyoruz. Türkiye üretiyor, ülkesine bakıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 'biz bize yeteriz.' Fiyatlar bu şekilde devam ederse çiftçi bundan memnun kalır." dedi.

Üretici Deniz Gül, mayıs ayının ortalarındaki aşırı sıcak hava nedeniyle hasatta 10 günlük gecikme olduğunu belirterek, 40 dönüm arazisine 70 bin fide domates ektiğini ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde sağlık ile gıda çalışanlarının öneminin daha iyi anlaşıldığına işaret eden Gül, "Umarım güzel bir sezon geçiririz ve çiftçiler emeğinin karşılığını alır. Dönümde 7-8 ton domates bekliyoruz. Tanesi ve rengi beklediğimizin ötesinde görünüyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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