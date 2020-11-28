İncirliova'da dolmuşlar dezenfekte edildi
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İncirliova'da dolmuşlar dezenfekte edildi

28.11.2020 11:51 | Son Güncelleme: 28.11.2020 11:55
İncirliova'da dolmuşlar dezenfekte edildi

İncirliova ilçesinde İncirliova Belediyesi tarafından Korona virüse karşı dolmuşlar dezenfekte edildi.

İncirliova ilçesinde İncirliova Belediyesi tarafından Korona virüse karşı dolmuşlar dezenfekte edildi.

Kış aylarının gelmesi ile yayılımını hızlandıran Korona virüs insan sağlığını etkilemeye devam ediyor. Ülkemizde de 13 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüse karşı alınan önlemler en üst seviyeye çıkartıldı. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın talimatı ile İncirliova Motorlu Taşıtlar Servis Kooperatifi'ne bağlı tüm dolmuşlar belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Geçtiğimiz günlerde Aydın'ın da içerisinde bulunduğu bazı illerde Korona virüs vakalarının artış yüzde 50'nin üzerinde artış gösterdiğinin açıklanmasının ardından tüm vatandaşlarımız tedirgin olmaya başladı. Bizler de elimizden geldiğince virüs ile mücadele etmeye vatandaşlarımızı korumaya çalışıyoruz. Belediye olarak bir çok alanda yaptığımız dezenfekte işlemlerimize ara vermeden devam ediyoruz. İlçede faaliyet gösteren dolmuş araçlarını da vatandaşlarımızın daha sağlıklı yolculuk yapmaları için dezenfekte ettik. Umarım en kısa sürede Korona virüse karşı mücadelede istediğimiz sonucu elde ederiz" dedi. - AYDIN

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İncirliova'da dolmuşlar dezenfekte edildi
İncirliova'da dolmuşlar dezenfekte edildi
İncirliova'da dolmuşlar dezenfekte edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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