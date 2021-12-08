İncirliova'da bir kişi evinde ölü bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İncirliova'da bir kişi evinde ölü bulundu

İncirliova'da bir kişi evinde ölü bulundu
AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yalnız yaşayan 43 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde yalnız yaşayan 43 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Acarlar Mahallesinde müstakil bir evde ikamet eden Cengiz Yoldaş'tan bir süredir haber alamayan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, hareketsiz halde yerde buldukları Yoldaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Vücudunda darp ve yara izi bulunmayan Yoldaş'ın cenazesi otopsi için Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Film gibi soygun kamerada: Kuyumcu atölyesinden 1 milyon liralık vurgun yaptılar

Film gibi soygun kamerada: Kuyumcu atölyesinden 1 milyon liralık vurgun yaptılar

 Askeri bölgede yakalanan Yunan polis ile kız arkadaşının ilk ifadeleri çıktı: Navigasyonu takip ettik

Askeri bölgede yakalanan Yunan polis ile kız arkadaşının ilk ifadeleri çıktı: Navigasyonu takip ettik

 Kız yurdunda kalan kalabalık öğrenci grubu 'Odaya gece erkek girdi' diyerek ayaklandı

Kız yurdunda kalan kalabalık öğrenci grubu "Odaya gece erkek girdi" diyerek ayaklandı

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title