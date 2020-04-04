İncirliova'da bin liralık yardımlar vatandaşa evde teslim edildi
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İncirliova'da bin liralık yardımlar vatandaşa evde teslim edildi

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, koronavirüs nedeniyle açıklanan ekonomi paketi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yapılan bin liralık yardım, yetkililerce vatandaşlara evlerinde teslim edildi.

04.04.2020 11:01 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:01
İncirliova'da bin liralık yardımlar vatandaşa evde teslim edildi

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, koronavirüs nedeniyle açıklanan ekonomi paketi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yapılan bin liralık yardım, yetkililerce vatandaşlara evlerinde teslim edildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi olan ailelere, biner lira yardım yapılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un detaylarını paylaştığı yardımdan İncirliova'da, bin 400 kişi yararlandı. İlk gün PTT önlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle yardımların evlerde dağıtılmasına karar verilince, ekipler harekete geçti. Jandarma, polis ve PTT görevlileri, mahalle muhtarlarının da desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine gitti. İmza karşılığı yardımlar, vatandaşa teslim edildi. Ayrıca yardım almak için PTT şubesi önüne gelen bazı vatandaşları, PTT Şube Müdürü İhsan Atalay bilgi vererek, evlerine gönderdi.

Gerenkova Mahalle Muhtarı Ayhan Bilici, "Devletimiz paraları polis ve PTT görevlisi ile köyümüze yollamış. Bizde onlara adresler konusunda yardımcı oluyoruz. Evlerine kadar paraları götürerek kendilerine teslim ediyoruz" dedi.

Yardım alan vatandaşlardan Hatice Köseoğlu (64) ise, "Paramızı eve kadar getirdiler çok sağ olsunlar. Devletimiz sağ olsun" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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