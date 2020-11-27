İncirliova'da bahçesine muz ağacı fidanı diken çiftçi, ilk ürününü topladı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bahçesine yaklaşık 1 yıl önce muz ağacı fidanı diken çiftçi, ilk ürününü hasat etti.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bahçesine yaklaşık 1 yıl önce muz ağacı fidanı diken çiftçi, ilk ürününü hasat etti.

Selanik Mübadili ve Göçmenleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğinin başkanı da olan çiftçi Ramazan Savaşan (51) bahçesinde muz ağacı yetiştirmeyi denedi.

Savaşan, 1 yılın sonunda ağaçtan istediği verimi aldı ve yaklaşık 20 kilogram ürününü hasat etti.

İncirliova'nın muz yetiştirmeye uygun olduğunu kanıtlamak istediğini aktaran Savaşan, "Antalya'da yapılan muz üretiminin İncirliova'da da yapılabildiğini gördük. Seracılık halinde İncirliova'da da muz üretimi yaygınlaştırılabilir. Muz ağacını örnek olarak bahçemde yetişirdim. Verimli olduğunu gördükten sonra da kiralayacağım bir alanda muz fidelerini orada yetiştirmeyi düşünüyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol