İncirliova'da Aranan Kişi Yakalandı
İncirliova ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan aranması bulunan şüpheli yakalandı.
İncirliova ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan aranması bulunan şüpheli yakalandı.
Germencik ve İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 ayrı suçtan aranması olan H.Ö'yü (38) İstiklal Mahallesi Türkan Saylan Caddesi'nde operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildi.
Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkeme sevk edilen zanlı tutuklandı.