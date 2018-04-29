İncirliova'da Aranan Hükümlü Yakalandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Yapılan incelemede araç şoförü M.S.T'nin terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.