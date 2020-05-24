İncirliova'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar parklara koştu
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İncirliova'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar parklara koştu

Belediyeden anons yapılması Dışarı çıkan vatandaşların parklarda oturması Vatandaşlar ile röportaj Parklarda yürüyüş yapan vatandaşlar Aydın'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar parklara koştuAydın'da da sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlar, Adnan Menderes Bulvarı...

24.05.2020 21:14 | Son Güncelleme: 24.05.2020 21:19

Belediyeden anons yapılması

Dışarı çıkan vatandaşların parklarda oturması

Vatandaşlar ile röportaj

Parklarda yürüyüş yapan vatandaşlar

Aydın'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar parklara koştu

Aydın'da da sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlar, Adnan Menderes Bulvarı ile İstasyon Meydanı'nda vakit geçirdi.

Maske takan ve sosyal mesafe kuralına özen gösteren vatandaşlardan bazıları, havanın sıcak olmasından dolayı gölgelik alanda vakit geçirdi.

İncirliova ilçesinde de belediye, dışarıya çıkan vatandaşlara şeker ve çay ikramında bulundu.

72 yaşındaki Sevim Gümüş, hüzünlü bir bayram geçirdiklerini ifade ederek uzun aradan sonra yeniden dışarı çıktıkları için mutlu olduklarını söyledi.

77 yaşındaki Şevki Özbay ise "Bu bayramda çocuklarımız yanımızda değil, alınan kararlara uyuyoruz. Ancak böyle izin günlerinde çıkabiliyoruz. Bugün hem izin günümüz hem de bayram. Aynı güne denk gelmesi iki bayramı bir arada yaşadık. Çok da güzel oldu." diye konuştu.

İncirliova'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar parklara koştu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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