İncirliova'da 580 vatandaşın maaşları evlerinde ödendi
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İncirliova'da 580 vatandaşın maaşları evlerinde ödendi

İncirliova'da 580 vatandaşın maaşları evlerinde ödendi
02.05.2020 23:04 | Son Güncelleme: 02.05.2020 23:04

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşlı ve engelli aylığı alan 580 vatandaşın maaşları evlerinde ödendi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşlı ve engelli aylığı alan 580 vatandaşın maaşları evlerinde ödendi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlılık ve engelli aylığı yardımı ödemeleri başladı. İncirliova'da Kovid-19 salgını dolayısıyla 5-9 Mayıs 2020 tarihlerinde ödenmesi planlanan ödemeler bugün PTT ve kolluk güçleri tarafından vatandaşların ikametlerine gidilerek yapıldı.

Halk sağlığının korunması ve salgının yayılmasının engellenmesinin önüne geçmek için maske ve eldiven kullanarak sosyal mesafeyi de koruyan ekipler, toplamda 580 vatandaşın ikametine ödemelerini ulaştırdı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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