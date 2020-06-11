İncirliova'da 13 bin 500 talep yerine getirildi Aydın'ın İncirliova ilçesinde Vefa grubu tarafından 13 bin 500 vatandaşın talebi yerine getirildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Vefa grubu tarafından 13 bin 500 vatandaşın talebi yerine getirildi.

Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla İncirliova Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli 244 personel tarafından Mart ayından itibaren 13 bin 500 başvuru yerine getirildi.

İncirliova Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla 1494, kolluk güçleri aracılığıyla 1357 olmak üzere 65 yaş ve kronik hastalığı bulunan toplam 2 bin 851 vatandaşın maaşları ise evlerinde teslim edildi.

İncirliova'da Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların alışveriş, gıda, sağlık ve temizlik maddelerinin temini, bankacılık ve PTT işlemlerinin yerine getirilmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA