İncirliova Cumhuriyet Meydanı'nı modernleşecek, otopark sorunu çözülecek
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İncirliova Cumhuriyet Meydanı'nı modernleşecek, otopark sorunu çözülecek

İncirliova Cumhuriyet Meydanı'nı modernleşecek, otopark sorunu çözülecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İncirliova Cumhuriyet Meydanı, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile İncirliova Belediyesi iş birliğinde yenilenecek.

İncirliova Cumhuriyet Meydanı, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile İncirliova Belediyesi iş birliğinde yenilenecek. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İncirliova'ya modern bir meydan ve otopark kazandıracaklarını söyledi.

İncirliova Cumhuriyet Meydanı, ilçenin Kurtuluş Savaşı'nda yeri ve önemini anlatan Atatürk Anıtı'nın 9 Mart 1988 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından açılışı yapılmadan kısa süre önce son olarak düzenlendi. Geride kalan 33 yılda yıpranan ve halkın ihtiyaçlarına cevap vermez hale gelen meydanı yenilemek için İncirliova Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte düğmeye bastı. İki belediyenin iş birliğinde hayata geçirilecek 3 bin 428 metrekarelik yeni meydanın altında 94 araçlık otopark, üstünde de ticari dükkan ve kafeterya yer alacağı bildirildi.

"Otopark sorununu çözeceğiz"

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte İncirliova'ya modern bir meydan ve otopark kazandıracaklarını dile getirdi. Mevcut meydanın olduğu bölgede park sorunu olduğuna işaret eden Başkan Kaya, "Kentlerin kimliğini oluşturan en önemli yerler meydanlardır. Bu anlamda biz de İncirliova'ya yakışan, günümüz ihtiyaçlarını karşılayan modern bir meydan kazandırmak ve mevcut meydanın çevresindeki otopark sorununu çözmek istiyoruz. Bu anlamda Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliğinde altı otopark, üstünde sosyal donatı alanlarının olduğu bir meydan yapacağız. Meydan projesi için her iki belediye meclisimizde, gerekli kararlar alındı. Proje tadilatlarının tamamlanmasının ardından, ihale süreci başlayacak. Meydanımız hayırlı olsun. İlçemize verdiği değer için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - AYDIN

İncirliova Cumhuriyet Meydanı'nı modernleşecek, otopark sorunu çözülecek
İncirliova Cumhuriyet Meydanı'nı modernleşecek, otopark sorunu çözülecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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