İncirliova Belediyesi 400 fidanı toprakla buluşturdu
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İncirliova Belediyesi 400 fidanı toprakla buluşturdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İncirliova Belediyesi 400 fidanı toprakla buluşturdu

İncirliova Belediyesi, 21-26 Mart Orman Haftası dolayısıyla 400 fidanı toprakla buluşturdu.

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İncirliova Belediyesi, 21-26 Mart Orman Haftası dolayısıyla 400 fidanı toprakla buluşturdu. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Daha yeşil bir İncirliova için var gücümüzle çalışıyor, her fırsatta fidanları toprakla buluşturuyoruz" dedi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın talimatı ile belediye ekipleri, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Gerenkova Mahallesi'nde 400 fidan dikti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Kaya, "Bu haftanın Orman Haftası olması önemli. Ormanlarımız başta olmak üzere doğamızı korumak konusunda duyarlı olmalı ve gelecek nesilleri bu konuda bilinçlendirmeliyiz. Ancak bizim için tarihler önemli değil, çünkü biz İncirliova Belediyesi olarak her fırsatta uygun alanlara ağaç dikiyor yeşile, doğaya ve çevreye her zaman önem veriyoruz. Son olarak belediye ekiplerimiz 400 adet fidanı toprakla buluşturdu. Çalışmaları için ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

İncirliova Belediyesi 400 fidanı toprakla buluşturdu
İncirliova Belediyesi 400 fidanı toprakla buluşturdu
İncirliova Belediyesi 400 fidanı toprakla buluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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