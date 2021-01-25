İncirliova Belediye Başkanı ve 12 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası
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İncirliova Belediye Başkanı ve 12 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası

25.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:40
İncirliova Belediye Başkanı ve 12 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası

Aydın'da, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya için düzenlenen doğum günü organizasyonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle Kaya dahil 13 kişiye para cezası kesildi.

Aydın'da, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya için düzenlenen doğum günü organizasyonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle Kaya dahil 13 kişiye para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Belediye Başkanı Kaya için 22 Ocak'ta Efeler ilçesindeki deve çiftliğinde doğum günü organizasyonu gerçekleştirildiğine dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kaya ile 12 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 11 bin 700 lira para cezası uygulandı. ??????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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