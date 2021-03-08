İncirliova Belediye Başkanı Kaya'ya 60 gün uzaklaştırma cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İncirliova Belediye Başkanı Kaya'ya 60 gün uzaklaştırma cezası

08.03.2021 09:39 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:44
İncirliova Belediye Başkanı Kaya'ya 60 gün uzaklaştırma cezası

Aydın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya bir kadın çalışanın şikayeti üzerine 60 gün uzaklaştırma cezası verildi.

Aydın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya bir kadın çalışanın şikayeti üzerine 60 gün uzaklaştırma cezası verildi. Belediye Başkanı Aytekin Kaya, böyle bir kararın kendisine tebliğ edilmediğini belirtti.

Edinilen bilgiye göre; İncirliova Belediyesi'nde çalışan E.E. isimli bir kadın, aynı zamanda amiri olan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya hakkında 04 Mart günü Aydın Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olup uzaklaştırma talebinde bulundu. Bunun üzerine 05 Mart 2021 tarihinde İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya şikayetçi olan kadın çalışanı E.E.'den uzaklaştırma cezası verildi. Kararda "04.03.2021 günü meydana gelen olayla ilgili olarak şiddet uygulayan isimli hakkında 6284 sayılı Kanun'un 5/1-a maddesinin 60 gün uygulanmasına, karar verilmiştir" ibarelerine yer verildi.

Kararın 05 Mart Cuma günü saat 21: 37'de alındığı belirtilerek çalışanı ile Belediye Başkanı Aytekin Kaya arasında değişik dosyalardan davaları bulunduğu öğrenildi.

Bahse konu belediye çalışanı kişiyi yakın zamanda görmediği gibi bir araya da gelmediğini belirten İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Bu kişi belediyeyi 6 sefer mahkemeye verdi. Kendisi ile yan yana bile gelmişliğimiz yok. Bu nasıl bir şey anlamış değilim. Bunlar tamamen iftira" diye konuştu. - AYDIN

İncirliova Belediye Başkanı Kaya'ya 60 gün uzaklaştırma cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cansu Dere Cem Yılmaz Müslüm Gürses
Spor Ali Koç Ersun Yanal Fatih Terim Ali Şansalan Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Sivasspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İncirliova Belediye Başkanı Kaya'ya 60 gün uzaklaştırma cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 09:50:38. #1.14#
title