İncirliova Belediye Başkanı Kaya, engelli bireyler ile bir araya geldi

İncirliova Belediyesi, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir kahvaltı etkinliği düzenlendi. Belediye Başkanı Aytekin Kaya, engellilerle zeybek oynadı. Etkinliğe katılan engelli bireyler ve aileleri gönüllerince bir gün geçirdi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçedeki Kültürpark Sosyal Tesisi'nde engelli bireylere ve ailelerine kahvaltı verdi. Engelli vatandaşlar ve aileleriyle sohbet eden Başkan Kaya, onların taleplerini de dinledi. Etkinlikte konuşan Başkan Kaya, engellileri sadece bir gün değil her zaman hatırladıklarını ve daima yanlarında olduklarını belirtti. Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Kaya, "Engelli kardeşlerimizin anneleri ve babalarına teşekkür ediyoruz. Hepsi bizim için cennetin birer meyvesidir. Bu annelerin yalnızca eli değil ayağı öpülür. Allah sizden razı olsun. Rabbim sizlere sabır ve sağlık versin. Atatürk Parkı'na engellilerin de kullanabileceği bir bölüm yapacağız" dedi.

İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Merve Uysal da engellilerin, Korona virüs salgınından dolayı olumsuz yönde etkilendiğini belirtti. Uysal, düzenlenen etkinliğin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Efeler ilçesinde yaşayan ve 'serebral palsi' hastalığı nedeniyle elleri ile ayaklarını kullanamayan ancak burnuyla kitap yazan Mustafa Erol'un annesi Hatice Erol, oğlunun doktora yapmaya hazırlandığını söyledi. Oğlunun hayata hiçbir zaman küsmediğini vurgulayan Erol, "Oğlum, doktorayı inşallah yapacak. Mustafa hiçbir zaman hayata küsmedi ve yılmadı, normal bir insanın yapamayacağı büyük şeyler başardı. Onunla gurur duyuyoruz. Tüm engellilerin büyük şeyler yapacağına eminim" diye konuştu.

Engelli annesi Ayşe Okulsev de spastik engelli kızı Buse Okulsev'e yazdığı şiiri okudu. Kızının kendi gözünde hiçbir engelinin bulunmadığını anlatan Okulsev, okuduğu şiirin etkisiyle gözyaşlarını tutamadı. Etkinliğin en özel konuklarından birisi de İstanbul Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli oldu. 1993 yılında üniversiteye gitmeden hemen önce geçirdiği kazada iki kolunu kaybeden ve Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı olan Hançerli, yoğun programı nedeniyle etkinliğe gelemese de gönderdiği video mesaj ile katılımcılara iyi dileklerini sundu.

Etkinliğin sonunda Belediye Başkanı Kaya, engellilerle birlikte zeybek oynadı.

Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güler, Aydın Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Yücel Balkım, İncirliova Kent Konseyi ve Atatürkçü Düşünce Derneği İncirliova Şube Başkanı Belgin Güler de katıldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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