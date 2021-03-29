İncirlik Üssü yakınında kurusıkı tabancayla ateş açan 3 zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İncirlik Üssü yakınında kurusıkı tabancayla ateş açan 3 zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Üssü yakınında kurusıkı tabancayla ateş açan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İncirlik Hava Üssü yakınlarında duyulan silah sesleri polisi alarma geçirdi
İncirlik Hava Üssü yakınlarında duyulan silah sesleri polisi alarma geçirdi
Burnumuzun dibine kadar girdiler! ABD, Yunanistan'da yeni askeri üsler kuruyor
Burnumuzun dibine kadar girdiler! ABD, Yunanistan'da yeni askeri üsler kuruyor

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Üssü yakınında kurusıkı tabancayla ateş açan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında görevli nöbetçi askerler, üs yakınında silahla ateş açılması üzerine, durumu polise bildirdi.

Bölgeye giden Terörle Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, 18 yaşından küçük oldukları öğrenilen zanlılar A.A, M.A. ve A.Ü'yü gözaltına aldı.

Şüphelilerden birinin üzerinde şarjör ele geçiren ekipler, çevrede yaptıkları aramalarda da kurusıkı tabanca buldu.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

İncirlik Üssü yakınında kurusıkı tabancayla ateş açan 3 zanlı yakalandı
İncirlik Üssü yakınında kurusıkı tabancayla ateş açan 3 zanlı yakalandı
İncirlik Üssü yakınında kurusıkı tabancayla ateş açan 3 zanlı yakalandı
İncirlik Üssü yakınında kurusıkı tabancayla ateş açan 3 zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Merve Dizdar Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Caner Erkin Burak Yılmaz Mesut Bakkal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İncirlik Üssü yakınında kurusıkı tabancayla ateş açan 3 zanlı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 18:51:18. #1.14#
title