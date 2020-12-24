İncirlik Üssü'ne düşen drone incelemeye alındı
24.12.2020 09:53 | Son Güncelleme: 24.12.2020 09:56
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Üssü'nde düşmüş şekilde bulunan drone, polislerce incelemeye alındı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Üssü'nde düşmüş şekilde bulunan drone, polislerce incelemeye alındı.
Alınan bilgiye göre, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında görevli personel, üs bahçesinde düşmüş bir drone buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölgeye sevk edildi.
Drone, incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun