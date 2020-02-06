: 'İncirlik Üssü'ndeki İşçiler Üzerinden Türkiye'ye Mesaj Vermeyin'

06.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:47

Türk Harb-İş Sendikası üyesi işçiler, Ankara'da Atatürk Heykeli önünde, 39'uncu Hava Üs Kanat Komutanlığı'nın ABD'li taşeron şirketi Vectrus'un 424'ü Adana'da, 15'i de Ankara'da 439 kişiyi işten çıkartma kararını protesto etti

Haber Videosu