'İncirlik Üssü'ndeki İşçiler Üzerinden Türkiye'ye Mesaj Vermeyin'
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'İncirlik Üssü'ndeki İşçiler Üzerinden Türkiye'ye Mesaj Vermeyin'

Türk Harb-İş Sendikası üyesi işçiler, Ankara'da Atatürk Heykeli önünde, 39'uncu Hava Üs Kanat Komutanlığı'nın ABD'li taşeron şirketi Vectrus'un 424'ü Adana'da, 15'i de Ankara'da 439 kişiyi işten çıkartma kararını protesto etti.

06.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:47

Türk Harb-İş Sendikası üyesi işçiler, 'da Atatürk Heykeli önünde, 39'uncu Hava Üs Kanat Komutanlığı'nın ABD'li taşeron şirketi Vectrus'un 424'ü 'da, 15'i de Ankara'da 439 kişiyi işten çıkartma kararını protesto etti



Haber Videosu

: 'İncirlik Üssü'ndeki İşçiler Üzerinden Türkiye'ye Mesaj Vermeyin'
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