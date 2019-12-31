İncirlik'teki 50 nükleer başlık İtalya'ya mı taşınacak?
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İncirlik'teki 50 nükleer başlık İtalya'ya mı taşınacak?

Yeşiller hareketinin İtalya temsilcisi Angelo Bonelli, ABD'li eski bir komutanın Türkiye'de bulunduğunu iddia ettiği 50 nükleer başlığın İtalya'ya taşınması önerisinin hükümet tarafından Parlamento'da açıklanmasını istedi.

31.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:20
İncirlik'teki 50 nükleer başlık İtalya'ya mı taşınacak?

'da Yeşiller Partisi hükümetten 'deki NATO üssünden İtalya'ya taşınacağı iddia edilen 50 nükleer başlık hakkında mecliste açıklama yapmasını talep etti.


Yeşiller hareketinin İtalya temsilcisi Angelo Bonelli, ABD'li eski bir komutanın Türkiye'de bulunduğunu iddia ettiği 50 nükleer başlığın İtalya'ya taşınması önerisinin hükümet tarafından Parlamento'da açıklanmasını istedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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