İncirlik'teki 50 nükleer başlık İtalya'ya mı taşınacak?

31.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:20

İtalya'da Yeşiller Partisi hükümetten Türkiye'deki İncirlik NATO üssünden İtalya'ya taşınacağı iddia edilen 50 nükleer başlık hakkında mecliste açıklama yapmasını talep etti.



Yeşiller hareketinin İtalya temsilcisi Angelo Bonelli, ABD'li eski bir komutanın Türkiye'de bulunduğunu iddia ettiği 50 nükleer başlığın İtalya'ya taşınması önerisinin hükümet tarafından Parlamento'da açıklanmasını istedi. Euronews.com'da Görüntüle