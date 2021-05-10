İncirlik'te İsrail protestosu
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İncirlik'te İsrail protestosu

İncirlik'te İsrail protestosu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail güvenlik güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinli cemaate saldırması, Adana'nın İncirlik Mahallesi'nde protesto edildi.

İsrail güvenlik güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinli cemaate saldırması, Adana'nın İncirlik Mahallesi'nde protesto edildi.

İncirlik Mahallesi'nde toplanan Gökkuşağı Yardım ve Dayanışma Derneği üyeleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırısını protesto etti. Dernek kurucusu Fevziye Şenoğlu, İsrail Devleti'nin Mescid-i Aksa'da terör estirdiğini belirterek, "Yahudiler 1967'deki Altı Gün Savaşı sırasında İsrail'in Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Eski Şehir bölgesini işgal etmesini her yıl Kudüs Günü olarak kutluyor. Bu yıl Ramazan'ın 28. gününe denk gelen bu tarihte fanatik Yahudi gruplar bugün Mescid-i Aksa'ya büyük bir baskın düzenleyeceklerini açıklamıştı. Bu baskına karşı direnen ve nöbet tutan binlerce Filistinli kardeşimiz İsrail askerlerinin saldırılarına uğradı. Bugün oradaki kardeşlerimize yalnız olmadıklarını 'Müslümanlar ancak kardeştirler' ayetini ete kemiğe büründüğümüzü haykırmak için buradayız. İsrail sadece Müslümanlar için değil tüm insanlık için beladır. Bu belanın ortaya çıkmasındaki sapkın düşünce olan siyonizm tüm insanlık için durmaksızın problem üretmektedir. Müslümanların sessizliği Müslüman halkların başındaki liderlerin İslam ülkelerine yapılanlara kayıtsız kalması, İsrail'i cesaretlendirmektedir. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın işgali kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

Toplanan grup açıklamanın ardından sloganlar atarak dağıldı. - ADANA

İncirlik'te İsrail protestosu
İncirlik'te İsrail protestosu
İncirlik'te İsrail protestosu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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