İncirlik'te havaya ateş eden çocuklar paniğe neden oldu

- İncirlik'te havaya ateş eden çocuklar paniğe neden oldu Adana'da 10. Tanker Üs Komutanlığı yakınında 3 çocuğun silahla havaya ateş açması polisi alarma geçirdi Gözaltına alınan çocuklar sevindikleri için havaya ateş ettiklerini söyledi Adana'da 10.

- İncirlik'te havaya ateş eden çocuklar paniğe neden oldu

Adana'da 10. Tanker Üs Komutanlığı yakınında 3 çocuğun silahla havaya ateş açması polisi alarma geçirdi

Gözaltına alınan çocuklar sevindikleri için havaya ateş ettiklerini söyledi

ADANA - Adana'da 10. Tanker Üs Komutanlığı yakınında 3 çocuğun havaya ateş açması polisi alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında görevli nöbetçi askerler, üs yakınında silahla ateş açıldığını polise bildirdi. Bunun üzerine üs komutanlığının etrafında polis arama başlattı. Aramalara Terörle Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri de katıldı.

Yapılan aramalarda 18 yaşından küçük oldukları öğrenilen şüpheliler A.A, M.A. ve A.Ü. gözaltına alındı. Zanlılardan birinin üzerinde şarjör ele geçiren ekipler, çevrede yaptıkları aramalarda da bir kurusıkı tabanca buldu.

Çocuklar sevindikleri için havaya ateş açtıklarını söyledi. Üç şüpheli daha sonra sorgulanmak üzere çocuk şube müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE