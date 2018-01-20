İncirlik'te Hava Hareketliliği Sürüyor
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İncirlik'te Hava Hareketliliği Sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait savaş uçaklarının İncirlik'teki hava hareketliliği devam ediyor.

İncirlik'te Hava Hareketliliği Sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait savaş uçaklarının İncirlik'teki hava hareketliliği devam ediyor. Piste inen uçaklar görüldüğü gibi pist kenarında kalkış için hazır bekleyen uçaklar da dikkatleri çekiyor. Suriye'deki Afrin kırsalına savaş uçaklarıyla bombardıman ateşleri başladı. Bombardıman kapsamında Adana'da bulunan İncirlik 10. Tanker Üst Komutanlığında hareketli dakikalar yaşanıyor. Piste inen uçaklar dikkat çektiği gibi pistin kenarında 2 F-16 uçağının kalkış için beklediği görülüyor. Pist başında bekleyen savaş uçaklarının operasyona katılması bekleniyor.

(Elif Ayşenur Bay - Umutcan İşledici/İHA)

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