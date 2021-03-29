Son dakika! ADANA İncirlik Hava Üssü yakınlarında duyulan silah sesleri polisi alarma geçirdi
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Son dakika! ADANA İncirlik Hava Üssü yakınlarında duyulan silah sesleri polisi alarma geçirdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İncirlik Hava Üssü yakınlarında duyulan silah sesleri polisi alarma geçirdiADANA'daki İncirlik Hava Üssü yakınlarında silah sesleri duyulması polisi alarma geçirdi.

İncirlik Hava Üssü yakınlarında duyulan silah sesleri polisi alarma geçirdi

ADANA'daki İncirlik Hava Üssü yakınlarında silah sesleri duyulması polisi alarma geçirdi. Çevrede araştırma yapan ekipler, havaya ateş ettiği belirlenen yaşı 18'den küçük 3 kişiyi gözaltına aldı. Polisin yaptığı üst aramasında şüphelilerden A.A.?nın belinde kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana geldi. İncirlik Hava Üssü yakınlarında silah sesleri duyulması üzerine bölgeye Terörle Mücadele (TEM) ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu havaya ateş eden kişilerin yaşları 18'den küçük M.A., A.A. ile A.Ü. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında A.A.?nın belinde sakladığı kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika! ADANA İncirlik Hava Üssü yakınlarında duyulan silah sesleri polisi alarma geçirdi
Son dakika! ADANA İncirlik Hava Üssü yakınlarında duyulan silah sesleri polisi alarma geçirdi
Son dakika! ADANA İncirlik Hava Üssü yakınlarında duyulan silah sesleri polisi alarma geçirdi
Son dakika! ADANA İncirlik Hava Üssü yakınlarında duyulan silah sesleri polisi alarma geçirdi
Son dakika! ADANA İncirlik Hava Üssü yakınlarında duyulan silah sesleri polisi alarma geçirdi
Son dakika! ADANA İncirlik Hava Üssü yakınlarında duyulan silah sesleri polisi alarma geçirdi
Son dakika! ADANA İncirlik Hava Üssü yakınlarında duyulan silah sesleri polisi alarma geçirdi
Son dakika! ADANA İncirlik Hava Üssü yakınlarında duyulan silah sesleri polisi alarma geçirdi
Son dakika! ADANA İncirlik Hava Üssü yakınlarında duyulan silah sesleri polisi alarma geçirdi
Son dakika! ADANA İncirlik Hava Üssü yakınlarında duyulan silah sesleri polisi alarma geçirdi
Son dakika! ADANA İncirlik Hava Üssü yakınlarında duyulan silah sesleri polisi alarma geçirdi
Son dakika! ADANA İncirlik Hava Üssü yakınlarında duyulan silah sesleri polisi alarma geçirdi
Son dakika! ADANA İncirlik Hava Üssü yakınlarında duyulan silah sesleri polisi alarma geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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