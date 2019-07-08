İncirde jeotermal kaynaklı kükürt oranının yüksek olduğu iddiası

Jeotermal santrallerden dolayı incirde kükürt oranının yükseldiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı ulusal ve yerel gazetelerde, incirde jeotermal kaynaklı olarak kükürt oranının yükseldiğine dair gerçeği yansıtmayan haberlerin yapıldığı belirtildi.

Bütün jeotermal santrallerde jeotermal kaynaklardan numuneler alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş laboratuvarlarda analizler yaptırıldığına dikkat çekilen açıklamada, hava kalitesini etkileyen gaz ölçümlerinin de analizlere tabi tutulduğu, analizler sonucu sınır değerlerini sağlamayan işletmeler olursa gerekli idari yaptırımların uygulandığı ifade edildi.

Havadaki gazların konsantrasyonlarını belirleyecek olan pasif örnekleme tüplerinin, müdürlük personeli gözetiminde bakanlıkça akredite edilen laboratuvarlarca, jeotermal santral alanlarında konuşlandırıldığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çalışmalarımıza ilave olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Büyük Menderes Havzasında; jeotermal faaliyetlerden kaynaklanan emisyonların hava ortamında ölçülmesi ve buna bağlı olarak 'Ulusal Hava Kalitesi İndeksi' ile 'EPA Hava Kalitesi İndeksi' kapsamında gerekli değerlendirmenin yapılabilmesi amacıyla 1 adet mobil hava kalitesi ölçüm aracı, ilimiz Germencik ilçesinde tesis edilmiştir. Hava kalitesi ölçüm aracı vasıtasıyla hava ortamında partikül maddeler; karbonmonoksit, kükürtdioksit, azotdioksit ve ozon parametrelerinin ölçümünü aktif olarak yapılacaktır. Ölçüm sonuçları, Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğinde yer alan 'Ulusal Hava Kalitesi İndeksi'ne göre değerlendirilecektir. Ayrıca hidrojen sülfür parametresi ölçümü için de Dokuz Eylül Üniversitesi yetkilileri ve bakanlığımız personeli tarafından çalışmalar yürütülmektedir.

Bakanlığımız tarafından Büyük Menderes Havzasında meydana gelen kirlilik yükünü ölçmek için Büyük Menderes Nehri'nin Denizli Sarayköy-Söke ilçesi akış güzergahı üzerinde belirlenen 9 adet noktadan, bakanlığımıza ait mobil ölçüm laboratuvar aracı ile su örnekleri alınmıştır. Alınan numuneler için gerekli analizler yapılacaktır."

Kaynak: AA