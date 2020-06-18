İncirde 'ilekleme' dönemi başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İncirde 'ilekleme' dönemi başladı

AYDIN'ın en büyük geçim kaynaklarından incir için çiftçiler, daha kaliteli ve verimli olması için ürünü 'ilekleme' işleminden geçirmeye başladı.

İncirde 'ilekleme' dönemi başladı
18.06.2020 10:24 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:28

AYDIN'ın en büyük geçim kaynaklarından incir için çiftçiler, daha kaliteli ve verimli olması için ürünü 'ilekleme' işleminden geçirmeye başladı.

İncir üreticisi, yeni sezonda kaliteli ürün alabilmek için çalışmalara başladı. İncir ağaçlarından toplanan ilekler (erkek incir), filelerle yeni gelişen incir ağacı dallarına asılıyor. İleklerin içinden çıkan arıcık, yine ileğin içindeki polenleri alarak, oluşmakta olan incirin üst kısmından içeri giriyor ve tozlama yapıyor. Yapılan ilekleme çalışması, yaklaşık 2 hafta sürüyor. Bu çalışmalardan sonra incirlerin olgunlaşması bekleniyor. Böylelikle kaliteli incir üretimi yapılıyor.'İNCİRDEN ÖNCE İNCİRİN İŞLEMLERİ VAR'Çiftçilerden Ruhi Doğan, "İlek incirde olmazsa olmazıdır. Zamanı geldiğinde incir ağaçlarına tek tek asmak zorundayız. Bunu yapmaz ve takip etmezsek aç kalırız. İncirden önce incirin işlemleri var. Bugünlerde ilek zamanı, biz de ağaçlara ilek asıyoruz. Bu bölgedeki incirlerin kaliteli olmasının bir nedeni de ileği ağaçlara az vermemizdir. İleği fazla asarsak ağacı yakar. İlekteki sinekler, incire çok girdiği zaman ağacı da yakıyor. Yandığı zaman da 7 yılda ağaç düzelmez. Çok hassas, bu nedenle çok dikkatli olmamız lazım" diye konuştu.Eşine yardım eden Hürümet Erdoğan ise "İlek dizerek eşlerimize yardım ediyoruz. Bahçedeki incirler gelişmek üzere bu nedenle ilek zamanı geldi. İleği bir çubukla deliyoruz ve kovalık otuna diziyoruz, eşlerimiz de incir ağaçlarına sıyor" dedi.İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde görevli, ziraat mühendisi Aytekin Belge de, "Tozlama dönemi dişi meyvelerin ilek arıcığını kabul ettiği dönemdir. Bu dönemde üst kısımdan arıcık incirin içine girince üzerindeki polenleri kapalı çiçek içeresinde bulunan dişi incir meyvesini tozlamaktadır. Çiçekler tozlandıktan sonra parlak bir renk alır. Bu meyve daha sonra olgunlaşarak bizim yediğimiz incir meyvesi oluyor. İncir çiçeğinin içine giren arıcığın tekrar dışarı çıkma ihtimali yok. İlek arıcığı dişi meyvenin içinde parçalanarak kalır. İncirin büyümesiyle beraber yok olur. Birden fazla ilek arıcığının incire girerek çok fazla tozlama yapması inciri yakar" diye konuştu. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için 'sokağa çıkma yasağı' önerisi! Son kararı Erdoğan verecek Haber
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için "sokağa çıkma yasağı" önerisi! Son kararı Erdoğan verecek
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış Haber
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi Haber
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Haber
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak Haber
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı Haber
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Muş'ta akılalmaz olay! Yer altından çıkan su, içine atılan taşı 2 dakikada eritiyor
Muş'ta akılalmaz olay! Yer altından çıkan su, içine atılan taşı 2 dakikada eritiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti
Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti
Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı
Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı
Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak
Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak
Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı
Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı
Yolda gördüğü ayıyı öpücükle çağıran vatandaş karşılık bulamadı
Yolda gördüğü ayıyı öpücükle çağıran vatandaş karşılık bulamadı
Bir bölgemizi işaret eden deprem uzmanı uyardı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor
Bir bölgemizi işaret eden deprem uzmanı uyardı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor
Beşiktaş, Caner Erkin ve Pedro Rebocho'yu yeni sezon kadrosunda düşünmüyor
Beşiktaş, Caner Erkin ve Pedro Rebocho'yu yeni sezon kadrosunda düşünmüyor
Son kararname ile ilk kez başörtülü bir savcı, başsavcı yapıldı
Son kararname ile ilk kez başörtülü bir savcı, başsavcı yapıldı
Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı
Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı
'Korona beni bulsun' diyen vatandaş tehlikenin farkına vardı! Artık maske ve siperlikle dolaşıyor
"Korona beni bulsun" diyen vatandaş tehlikenin farkına vardı! Artık maske ve siperlikle dolaşıyor
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Görev yeri değişen vali, kentten ayrılırken hem ağladı hem ağlattı
Görev yeri değişen vali, kentten ayrılırken hem ağladı hem ağlattı
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Süleyman Soylu Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Lara Bülent Ersoy Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Serdar Aziz Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Daha Fazla Taksi Ankara Trabzonspor Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: İncirde 'ilekleme' dönemi başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 11:04:39. #1.15#
title