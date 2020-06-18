İncirde 'ilekleme' dönemi başladı
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İncirde 'ilekleme' dönemi başladı

AYDIN'ın en büyük geçim kaynaklarından incir için çiftçiler, daha kaliteli ve verimli olması için ürünü 'ilekleme' işleminden geçirmeye başladı.

İncirde 'ilekleme' dönemi başladı
18.06.2020 08:47 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:26

AYDIN'ın en büyük geçim kaynaklarından incir için çiftçiler, daha kaliteli ve verimli olması için ürünü 'ilekleme' işleminden geçirmeye başladı.

İncir üreticisi, yeni sezonda kaliteli ürün alabilmek için çalışmalara başladı. İncir ağaçlarından toplanan ilekler (erkek incir), filelerle yeni gelişen incir ağacı dallarına asılıyor. İleklerin içinden çıkan arıcık, yine ileğin içindeki polenleri alarak, oluşmakta olan incirin üst kısmından içeri giriyor ve tozlama yapıyor. Yapılan ilekleme çalışması, yaklaşık 2 hafta sürüyor. Bu çalışmalardan sonra incirlerin olgunlaşması bekleniyor. Böylelikle kaliteli incir üretimi yapılıyor.

'İNCİRDEN ÖNCE İNCİRİN İŞLEMLERİ VAR'Çiftçilerden Ruhi Doğan, "İlek incirde olmazsa olmazıdır. Zamanı geldiğinde incir ağaçlarına tek tek asmak zorundayız. Bunu yapmaz ve takip etmezsek aç kalırız. İncirden önce incirin işlemleri var. Bugünlerde ilek zamanı, biz de ağaçlara ilek asıyoruz. Bu bölgedeki incirlerin kaliteli olmasının bir nedeni de ileği ağaçlara az vermemizdir. İleği fazla asarsak ağacı yakar. İlekteki sinekler, incire çok girdiği zaman ağacı da yakıyor. Yandığı zaman da 7 yılda ağaç düzelmez. Çok hassas, bu nedenle çok dikkatli olmamız lazım" diye konuştu.Eşine yardım eden Hürümet Erdoğan ise "İlek dizerek eşlerimize yardım ediyoruz. Bahçedeki incirler gelişmek üzere bu nedenle ilek zamanı geldi. İleği bir çubukla deliyoruz ve kovalık otuna diziyoruz, eşlerimiz de incir ağaçlarına sıyor" dedi.

İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde görevli, ziraat mühendisi Aytekin Belge de, "Tozlama dönemi dişi meyvelerin ilek arıcığını kabul ettiği dönemdir. Bu dönemde üst kısımdan arıcık incirin içine girince üzerindeki polenleri kapalı çiçek içeresinde bulunan dişi incir meyvesini tozlamaktadır. Çiçekler tozlandıktan sonra parlak bir renk alır. Bu meyve daha sonra olgunlaşarak bizim yediğimiz incir meyvesi oluyor. İncir çiçeğinin içine giren arıcığın tekrar dışarı çıkma ihtimali yok. İlek arıcığı dişi meyvenin içinde parçalanarak kalır. İncirin büyümesiyle beraber yok olur. Birden fazla ilek arıcığının incire girerek çok fazla tozlama yapması inciri yakar" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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