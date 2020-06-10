İncirde ilekleme dönemi başladı
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İncirde ilekleme dönemi başladı

Türkiye'nin önde gelen incir üretim merkezi Aydın'da incirin olgunlaşması için kullanılan ileklerin (erkek incir) satışı başladı.

10.06.2020 15:01 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:10

Türkiye'nin önde gelen incir üretim merkezi Aydın'da incirin olgunlaşması için kullanılan ileklerin (erkek incir) satışı başladı.

Kent genelinde incirin olgunlaşması için kullanılan ilek, semt pazarlarında yerini aldı.

Germencik Ziraat Odası Başkanı Şehabettin Çapakçıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, incir bahçelerinin sürüldükten sonra ağaçlarda ileklemenin yapıldığını söyledi.

İleklerin tek tek ağaçlara asıldığını aktaran Çakapçıoğlu, "İlek şu anda pazarda kilogramı 3 ile 5 lira arasında satılıyor. Bu süreç 1 ay sürüyor ve daha sonra incirde döllenme meydana geliyor. İlek olmadan maalesef incirimiz olmuyor." dedi.

Çapakçıoğlu, hava şartlarının bekledikleri şekilde gitmesi durumunda bu yıl da benzer verimi almayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

İncir üreticisi Adnan Çetin ise bahçesinde ileklemeye başladığını ve yeni sezondan umutlu olduğunu dile getirdi.

Bir başka üretici İbrahim Uyar ise önceki sezon bereketli bir yıl yaşadıklarını ifade etti.

İncirde ilekleme dönemi başladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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