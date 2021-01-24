İnciraltı'ndaki flamingolar renkli görüntüler oluşturuyor
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İnciraltı'ndaki flamingolar renkli görüntüler oluşturuyor

24.01.2021 10:13 | Son Güncelleme: 24.01.2021 10:20
İnciraltı'ndaki flamingolar renkli görüntüler oluşturuyor

İZMİR İnciraltı'nda bulunan ve Türkiye'nin iki kuş üreme sahasından biri olan Çakalburnu Lagünü, flamingolara ev sahipliği yapıyor.

İZMİR İnciraltı'nda bulunan ve Türkiye'nin iki kuş üreme sahasından biri olan Çakalburnu Lagünü, flamingolara ev sahipliği yapıyor. Havaların soğumasıyla Gediz Deltası'ndan daha güvenli buldukları bölgeye gelen flamingolar, renkli görüntüler oluşturuyor.

Türkiye'de 'allı turna' olarak da bilinen flamingoların iki üreme sahasından biri olan İnciraltı'ndaki Çakalburnu Lagünü, her mevsim çok sayıda su kuşuna, ev sahipliği yapıyor. Lagünün sığ ve rüzgara karşı korunaklı olması da kuşların bölgede kalmasında önemli etken oluyor. Bölgede beslenen ve barınan flamingolar, renkli görüntüler oluştururken, birçok fotoğrafçı da buraya gelerek kuşların fotoğrafını çekiyor. Pembe renkleriyle ilgi odağı olan flamingolar, yürüyüş yapanlar için de güzel bir manzara sunuyor. Gediz Deltası ve Çakalburnu Lagünü, 289 kuş türünü barındırıyor. Bölge, kış aylarında yüz bine yakın su kuşuna ev sahipliği ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜM

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-Çakalburnu Lagünü'ndeki kuşlardan görüntü-Flamingolardan görüntüler-Anons-Dron görüntüleri

Haber: Melis KARAKUZULU -  Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

 


İnciraltı'ndaki flamingolar renkli görüntüler oluşturuyor
İnciraltı'ndaki flamingolar renkli görüntüler oluşturuyor
İnciraltı'ndaki flamingolar renkli görüntüler oluşturuyor
İnciraltı'ndaki flamingolar renkli görüntüler oluşturuyor
İnciraltı'ndaki flamingolar renkli görüntüler oluşturuyor
İnciraltı'ndaki flamingolar renkli görüntüler oluşturuyor
İnciraltı'ndaki flamingolar renkli görüntüler oluşturuyor
İnciraltı'ndaki flamingolar renkli görüntüler oluşturuyor
İnciraltı'ndaki flamingolar renkli görüntüler oluşturuyor
İnciraltı'ndaki flamingolar renkli görüntüler oluşturuyor
İnciraltı'ndaki flamingolar renkli görüntüler oluşturuyor
İnciraltı'ndaki flamingolar renkli görüntüler oluşturuyor
İnciraltı'ndaki flamingolar renkli görüntüler oluşturuyor
İnciraltı'ndaki flamingolar renkli görüntüler oluşturuyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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