"İncir üreticimizin yüzünü fazlasıyla güldürdü"

04.09.2019 17:06

Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, Söke Tariş İncir Kooperatifi Başkanı Yusuf Ene'yi ziyaret etti.

Bircan, ziyarete ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, incir alım sezonu dolayısıyla kooperatif ortaklarını ziyaret ettiklerini söyledi.

İncirde bekledikleri bir sezon geçirdiklerini aktaran Bircan, "Biz göreve gelmeden önce ortaklarımızı ezdirmeyeceğimizi ifade ettik ve ezdirmediğimizi düşünüyorum. Her sene enflasyona göre bir artış yaparak düzgün bir strateji yürüterek ortaklarımızın alın terini değerlendirdik. Bu yıl incir, üreticimizin yüzünü fazlasıyla güldürdü." dedi.

Söke Tariş İncir Kooperatifi Başkanı Yusuf Ene ise ziyaretten dolayı Bircan'a teşekkür etti.

Ene, "Geçen yıl maalesef yağmurlardan dolayı çok kaliteli ürünler alamamakta birlik olarak üreticimizi mağdur etmemek adına çalışmalar yapmıştık. Bu yıl çok şükür hava şartları çok düzgün gidiyor ve incir üreticinin yüzünü güldürüyor." dedi.

Kaynak: AA