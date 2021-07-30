İncir üreticilerine 12 bin adet incir kurutma kereveti dağıtıldı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Aydınlı incir üreticilerine 11 ilçede 12 bin adet kurutma kereveti dağıtıldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Aydınlı incir üreticilerine 11 ilçede 12 bin adet kurutma kereveti dağıtıldı.

İncirliova Erbeyli Mahallesi'nde İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, teknik personel ve üreticilerin katılımıyla düzenlenen törende 750 adet incir kurutma kereveti dağıtımı gerçekleştirildi. Aydın'da yoğun olarak incir üretimi yapılan Efeler, Buharkent, Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar, Yenipazar ilçelerinde toplam 12 bin adet Kerevet dağıtımı Ege İhracatçı Birlikleri ile Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün ortak çalışmaları sonucunda İncir üreticisine ücretsiz olarak dağıtımı devam ediyor.

Aydın, 2020 yılı TÜİK verilerine göre 37 bin 300 hektar incir üretim alanı, 7 milyonu aşan ağaç varlığı ve 190 bin 445 ton yaş incir üretim miktarıyla Türkiye üretiminin yüzde 61,4' ünü, kuru incir olarak ise yüzde 80' ini karşılıyor. Aynı zamanda Aydın'da ihracatı yapılan tarımsal ürünlerin başında gelirken, stratejik önem arz ediyor.

Ülkemiz açısından önemli bir ürün olan kuru incirin yetiştirilmesi kadar kalitesinin bozulmadan hasat edilerek kurutulması ve depolanması da önemli olduğuna değinen İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, "Eğer kurutma ve depolama işlemine gerekli önem verilmezse elde edilen kuru incirin kalitesi düşük olacaktır. Kuru incirde hasat, ağaç üzerinde buruklaşarak kendiliğinden toprak yüzeyine düşen kuru meyvelerin yerden toplanması ile gerçekleştirilir. Kurutma ise yere düştüğünde yüzde 30-50 nem içeriğine sahip olarak toprağa düşen buruk incirlerin tahta veya plastikten yapılmış kerevetlere serilerek yüzde 20-25 nem içeriğine sahip olana kadar kurutulması yoluyla yapılır. Bu sebeple incirin kurutulması ve depolamada yapılan hatalar nedeniyle oluşan aflatoksin problemi önemli bir sorundur. Son yıllarda özellikle Avrupa Birliğine üyelik aşamasında olan ülkemizin en önemli sektörü konumundaki tarımın daha iyi yerlere getirebilmesi, dış pazarlarda rekabet edebilmesi, ancak tekniğine uygun olarak sağlıklı ve kaliteli ürünler yetiştirebilmesi ile mümkün olabilecektir. Bu yıl İncirde, iç pazarda ve ihracatta kurutmadan kaynaklanan kalite sorunun çözümünden hareketle, kuru incirde kaliteyi arttırmak ve aflatoksini önlemek amacıyla İncirliova erbeyli Mahallesi'nde düzenlenen törende 750 adet incir kurutma kereveti dağıtımı gerçekleştirilmiştir. İlimizde yoğun olarak incir üretimi yapılan Efeler, Buharkent, Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar, Yenipazar İlçelerimizde toplam 12 bin adet Kerevet dağıtımı Ege İhracatçı Birlikleri ile Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün ortak çalışmaları sonucunda İncir üreticisine ücretsiz olarak dağıtımı devam etmektedir" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı