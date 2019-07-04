İncir, orman ağacı kapsamına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'İncir'i, orman ağacı emvaline almasının ardından, Ege ve Akdeniz bölgelerinde 0-700 arası yükseltilerde bozuk orman alanlarının yüzde 50'ye kadar olan bölümlerinde incir ağacı dikimi yapılabilmesinin önü açıldı.

"Sarılop" incirin anavatanı ve coğrafyası olan Aydın ve komşu İzmir iline bağlı ilçelerde, 2016 yılı verilerine göre 432 bin dekar alanda incir üretimi yapılıyor. 8 milyon 25 bin adet incir ağacı varlığı bulunan bölgede, 201 yılı verilerine göre 80 bin ton incir rekoltesi elde ediliyor.

Türkiye'nin başlıca ihraç ürünleri arasında yer alan incirdeki bu rakamların yeterli olmadığı kanaatinden yola çıkan Buharkent Ziraat Odası, incir alanlarının genişleyebilmesine ön ayak olmak için hukuki süreç başlattı. Aydın ve İzmir'deki mevcut tarım alanlarının daha çok incir dikimine izin vermemesi ve tek çarenin orman alanları olarak görülmesi üzerine 2017 yılında Muğla 2. İdare Mahkemesinde açılan dava, Orman Genel Müdürlüğünde dava dışı olarak sonuçlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kararı üzerine "İncir, Orman Ağacı Emvali"ne alındı. Bu sayede Aydın ili başta olmak üzere, Ege ve Akdeniz bölgelerinde 0-700 arası yükseltilerde bozuk orman alanlarının yüzde 50'ye kadar olan bölümlerinde incir ağacı dikimi yapılabilmesinin önü açılmış oldu. - AYDIN

Kaynak: İHA