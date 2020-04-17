İncir bahçesini sürerken devrilen traktörünün altında kalan sürücü öldü AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde, incir bahçesini sürerken kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü Muharrem Çimen (57) yaşamını yitirdi.

AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde, incir bahçesini sürerken kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü Muharrem Çimen (57) yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Yenipazar'ın kırsal Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. İncir bahçesini süren Muharrem Çimen'in kullandığı 09 Y 5242 plakalı traktör, engebeli arazide kontrolden çıkarak devrildi. Çimen, devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ve köylüler tarafından traktörün altından çıkartılan Çimen'in yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Çimen'in cesedi Yenipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA