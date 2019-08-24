İncir bahçelerinin yolları bakıma alındı

24.08.2019 16:00

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Ilıdağ mahallesinde incir işleme sezonu dolayısıyla bahçe yolları bakıma alındı. Arazi araçlarının işleyeceği hale getirilen bahçe yollarının sezon öncesi yapılması üreticiyi sevindirdi.



AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mustafa Gökcük, köylerde artık eskisi gibi yük hayvanı kullanılmadığını belirterek hasat sezonu öncesi bahçe yollarını bakıma aldıklarını belirtti. Arazi taşıtları ile de olsa yapılan yolların çiftçinin işini kolaylaştırdığı gibi, zaman kazandırıp işleme maliyetini de düşürdüğünü belirten Gökcük, "Vatandaşlarımızın talebi üzerine sezon öncesi bahçe yollarını bakım aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA