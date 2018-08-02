İncir Bahçelerinde Hasar Tespit Çalışması Yapıldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde etkili olan dolu yağışı dolayısıyla zarar gören incir bahçelerinde hasar tespit çalışması yapıldı.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, dolu yağışı dolayısıyla incir bahçeleri zarar gören Bozköy, Çarıklar ve Meşeli mahallelerinde hasar tespit çalışması başlattı.

Gazetecilere açıklama yapan Bozköy Mahalle Muhtarı Mustafa Kuru, bazı bölgelerde zararın yüzde 90'lara ulaştığını söyledi.

Meşeli Mahallesinin Muhtarı Ali Çelik de, "Mahallemizin bazı kesimlerinde dolu fırtına ve yağış incirlerde akma çatlama ve zedeleme nedeniyle yüzde 50 zarar yaptı. Mahallemizde tespit yapıldı. Tarım Kredi Kooperatifine ve Ziraat Bankasına borçları olan çiftçilere borç erteleme dışında zarar gören çiftçilere dönüm başı destek verilmesini istiyoruz." dedi.