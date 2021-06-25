Aydın'da müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Aydın'da müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybettiAYDIN'ın Nazilli İlçesinde, evinde çıkan yangından kurtulmak için sokak kapısını açmak istediği sırada çöken çatının altında kalan Hüseyin Meray (35) yanarak hayatını kaybetti.
Aydın'da müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
AYDIN'ın Nazilli İlçesinde, evinde çıkan yangından kurtulmak için sokak kapısını açmak istediği sırada çöken çatının altında kalan Hüseyin Meray (35) yanarak hayatını kaybetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı