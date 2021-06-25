Aydın'da müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
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Aydın'da müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'da müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybettiAYDIN'ın Nazilli İlçesinde, evinde çıkan yangından kurtulmak için sokak kapısını açmak istediği sırada çöken çatının altında kalan Hüseyin Meray (35) yanarak hayatını kaybetti.

Aydın'da müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

AYDIN'ın Nazilli İlçesinde, evinde çıkan yangından kurtulmak için sokak kapısını açmak istediği sırada çöken çatının altında kalan Hüseyin Meray (35) yanarak hayatını kaybetti.

Aydın'da müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Aydın'da müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Aydın'da müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Aydın'da müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Aydın'da müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Aydın'da müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Aydın'da müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Aydın'da müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Aydın'da müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Aydın'da müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Aydın'da müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Aydın'da müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Aydın'da müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Aydın'da müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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