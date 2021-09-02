İncir ağacından düşerek yaralandı
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İncir ağacından düşerek yaralandı

İncir ağacından düşerek yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde incir ağacından düşen 50 yaşındaki adam yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde incir ağacından düşen 50 yaşındaki adam yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi Aktaş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre incir ağacına çıkan O.K. dengesini kaybederek düştü. Yaralanan O.K. için aile bireyleri tarafından 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kdz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. O.K.'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - ZONGULDAK

İncir ağacından düşerek yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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