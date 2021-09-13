İncir ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Haberler
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İncir ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İncir ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Zonguldak Kilimli ilçesi Karadon mevkii Subatan Mahallesinde yalnız yaşayan Ömer Gülay (70) çıktığı incir ağacından düşerek hayatını kaybetti.

Zonguldak Kilimli ilçesi Karadon mevkii Subatan Mahallesinde yalnız yaşayan Ömer Gülay (70) çıktığı incir ağacından düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde Kilimli ilçesi Karadon mevkii Subatan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, evinin bahçesindeki incir ağacına çıkan Ömer G. (70) dengesini kaybederek düştü. Biranda kanlar içinde Ömer Gülay olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirlemesinin ardından cansız bedenini Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. - ZONGULDAK

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Haber: İncir ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Haberler
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