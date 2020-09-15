İncir ağacından düşen köy muhtarı yaralandı
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İncir ağacından düşen köy muhtarı yaralandı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde incir ağacından düşen köy muhtarı yaralandı.

İncir ağacından düşen köy muhtarı yaralandı
15.09.2020 17:59 | Son Güncelleme: 15.09.2020 18:02

Kastamonu'nun Abana ilçesinde incir ağacından düşen köy muhtarı yaralandı.

Çampınar Köyü Muhtarı Ömer Aydın, bahçesindeki incirleri toplamak için çıktığı ağaçtan düştü.

Yakınlarının haber vermesi üzerine ambulansla Abana Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın, buradaki müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Aydın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: AA

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