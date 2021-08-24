İncir ağacından düşen kadın yaralandı
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İncir ağacından düşen kadın yaralandı

İncir ağacından düşen kadın yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, yapmak istediği incirin ağacına çıkarak dengesini kaybedip düşen kadın yaralandı.

Adıyaman'da, yapmak istediği incirin ağacına çıkarak dengesini kaybedip düşen kadın yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre mahallesi Polis Evi yakınlarında ikamet eden Nazmiye Demir (35), bahçede bulunan incir ağacına çıkarak burada incir yapmak istedi. Bu esnada dengesini kaybeden kadın, yüksekliği 2 metreden fazla olan ağaçtan aşağıya düştü. Yere düşen kadını fark eden yakınları durumu fark ederek 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Demir, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - ADIYAMAN

İncir ağacından düşen kadın yaralandı
İncir ağacından düşen kadın yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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