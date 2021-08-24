İNCİR AĞACINDAN DÜŞEN KADIN YARALANDI
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İNCİR AĞACINDAN DÜŞEN KADIN YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Nazmiye Demir (33) yaralandı.

ADIYAMAN'da, incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Nazmiye Demir (33) yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı evin bahçesinde bulunan incir ağacına çıkan Nazmiye Demir, incir topladığı esnada dengesini kaybederek yere düştü. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İNCİR AĞACINDAN DÜŞEN KADIN YARALANDI
İNCİR AĞACINDAN DÜŞEN KADIN YARALANDI
İNCİR AĞACINDAN DÜŞEN KADIN YARALANDI
İNCİR AĞACINDAN DÜŞEN KADIN YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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