15.10.2019 10:44

TRT 1'in yeni günlük dizisi "İncir Ağacı" ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Yönetmen koltuğuna Nuh Şen ve Hamit Coşkun'un oturduğu dizi, hafta içi her gün saat 15.00'te TRT 1 ekranlarında seyircilerle buluşacak.

Yapımını Sonsuzkare Yapımın, yapımcılığını ise Mesut Uçakan ile Hüseyin Türkyıldırır'ın gerçekleştirdiği dizinin senaryosunu Ayla Hacıoğulları kaleme aldı.

Türkiye'de 1970'li yıllarda sosyo-ekonomik açıdan sıkıntılar içinde yaşayan Ocak ailesinin hikayesini anlatan dizinin oyuncu kadrosunda, Özlem Güveli (Neriman), Arif Nazım (Cemal), Burakhan Yılmaz (Orhan), Buket Kurtez (Suzan), Damla Tombak (Belgin), Faruk Pakiş (Yavuz), Ece Baliç (Perihan), Sidal Damar (Kerime), Fatih Hürkan(İpsiz Vefa), Mina Derman (İnci), Aylin Kılınçarslan (İsmet), Murat Demirkıranlardan (Şöhret), Oğuzhan Taş (Ekrem), Fatoş Polat (Mesude), Müge Turan (Jale), Eren Pekgöz (Tarık) ve Umut Açabuğa (Recep) yer alıyor.

Dizinin genel hikayesi ise şöyle:

"Ocak ailesi, 1970'li yıllarda İstanbul'da yaşayan bir ailedir. Cemal Ocak, sahip olduğu oto tamir dükkanı ile eşi ve dört çocuğunu geçindirmeye çalışmaktadır. Karısı Neriman daha iyi bir hayat hayali ile bazen çocuklarını yanlış yönlendirse de eşinin en büyük destekçisidir. Cemal Ocak için aile her şeydir. Ancak farklı hayallere sahip dört çocuğu yanlış yollara gitmeye çalıştıkça, aile içindeki sıkıntılar kaçınılmaz olacaktır. Ocak ailesi türlü sıkıntılarla uğraşırken Cemal Usta ise başlarına gelen bütün felaketlere rağmen son ana kadar ailesini bir arada tutmaya ve evlatlarını koşulsuz, şartsız korumaya çalışır. Evlatlarına bırakmak istediği en büyük miras aile şerefidir."

Kaynak: AA